محافظ أسوان: توفير جميع الإمكانيات وأوجه الدعم للوافدين بالموقف البري الدولي بكركر

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم تكليف الجهات المعنية بتهيئة الأجواء وتوفير كل الإمكانيات بالموقف البرى الدولى بكركر لتقديم أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية فى احتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان، حيث تتم المتابعة دقيقة بدقيقة لأى مستجدات للتدخل الفورى معها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بجانب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والجهات الأمنية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل أوجه الدعم للوافدين من دولة السودان الشقيقة سواء المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة .

ولفت إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من المحافظ شخصياً تقوم بالمتابعة اللحظية للحد من أي محاولات لإستغلال الوافدين داخل الموقف الدولى بكركر بالتنسيق مع مسئولى المرور والمواقف والمختصين ، وبالتوازى تم توفير مطبخ كامل بجميع التجهيزات لتقديم وجبات ساخنة وخفيفة للأخوة الأشقاء من السودانيين والمصريين وكافة الجنسيات ، فضلاً عن توفير 8 محلات ، وكافتيريا ومطعم لتقديم الخدمات المختلفة ، وأيضاً تجهيز خزان من المياه المثلجة سعة 2000 لتر .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه يتكامل مع ذلك تكليف مسئولى الصحة بتوفير عيادة متنقلة داخل الموقف الدولى ، بجانب قيام فريق الملاريا وناقلات الأمراض بتنفيذ حملات تعقيم وتطهير بالموقف ، مع القيام بالرش بجهاز الضباب فى الفترة المسائية، وتوفير أكثر من 20 باسكت لجمع القمامة والمخلفات وتوزيعها بكافة أرجاء الموقف وأماكن الانتظار، موضحاً بأنه بالتوازى مع كل هذه الجهود هناك مشاركة مجتمعية جادة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، والتى من بينها جمعية رسالة "نور على نور" والتى تقوم بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات الأخرى بتقديم وتوفير مجموعة خدمات متنوعة بمحيط معبر أرقين ، منها الخدمات العينية وإمداد الوافدين من السودان بمعلومات عن الانتقال داخل مصر، بالإضافة إلى تقديم الخدمات طبية والدعم النفسى، وخاصة فى ظل توافر مجموعات عمل تتحدث بـ 5 لغات بطلاقة للتعامل مع كل الجنسيات الوافدة ، علاوة على قيام الشركة المصرية للمجمعات بتوفير الدعم من السلع التموينية بالجمعية المصرية بكركر.

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