تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك استعدادا للأهلي في السوبر المصري

خاض أحمد فتوح ومصطفى شلبي ومحمد عبد الشافي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي.

وأدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، في حين قام مصطفى شلبي بأداء تدريبات الركض حول الملعب، أعقبها خوض تدريبات تأهيلية من خلال استخدام أدوات الجيمانيزيوم.

كما خضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق جلسة علاجية، بجانب التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل الإصابة التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة في الركبة.

وشهدت تدريبات الزمالك، اليوم السبت، غياب كل من حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق ومحمد نديم للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا في الإسكندرية.

كما شهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة محيي جمعة الظهير الأيسر مواليد 2003 بقرار من المدرب الكولومبي أوسوريو .

واستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم تدريباته استعدادا للقاء الأهلي بالسوبر المصري المقرر له بالإمارات يوم الجمعة المقبل، وذلك بعدما حصل لاعبي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة .

يذكر أن الزمالك يشارك في السوبر المصري المقبل، بصفته حامل لقب درع الدوري عن النسخة الماضية، بينما يشارك الأهلي كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الأخيرة.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 43 نقطة من خوض 25 مباراة .

وخلال 25 مباراة بمسابقة الدوري هذا الموسم، نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز بـ 12 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض للخسارة في 6 مباريات.