توريد 14 ألفا و777 طن قمح بشون وصوامع القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية انتظام عمليات توريد القمح بأماكن ومنافذ استلام المحصول بالصوامع ومراكز التجميع والبناكر، حيث وصلت الكميات إلى 14777.9 طن جرى توريده بمنافذ المحافظة من فتحت أبوابها لاستلام المحصول من المزارعين.

وأوضح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى استمرار صوامع القمح في استقبال المزراعين لتوريد القمح، مشيرا أن مراكز توريد القمح بالقليوبية عبارة عن صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح بهدف استلام أكبر كمية من المحصول حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها مع اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وتابع محافظ الإقليم، أنه وجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح بالقليوبية بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد وكلف رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين.