سلمى عبد المقصود تتوج ببرونزية كأس العالم للخماسي الحديث بالمجر

توجت سلمى أيمن عبد المقصود، لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث، بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 23 أبريل حتى الأول من مايو المقبل .

وجاء تتويج سلمى بالميدالية البرونزية عقب احتلالها المركز الثالث برصيد 1419 نقطة .

وبينما أحتلت المجرية بلانكا جوزا في المركز الأول والمتوجة بالميدالية الذهبية برصيد 1424 نقطة

تليها المجرية ميشيل جولياش في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية برصيد 1422 نقطة.

وتخوض مصر منافسات البطولة بقائمة تضم 8 لاعبين بواقع 5 رجال و3 سيدات وهم: أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان وإسلام حامد وأحمد أشرف وسلمى عبد المقصود وأميرة قنديل وهايدى عادل ويرأس البعثة كابتن أنس عبد السلام عضو مجلس الإدارة .

ويقود المنتخب المصري فنيًا رؤوف حسام المدير الفني، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني لمنتخب الناشئين، ومحمد غيث مدير فني السلاح، ومحمد حسني مدير فني السلاح، وعبد الرحمن عادل مدير فني السلاح، وخالد السنباطي مدير فني الفروسية، ومحسن حسني للعلاج الطبيعي.