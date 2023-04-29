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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس التشيك يجتمع مع حاكم منطقة "دنيبرو" الأوكرانية

الرئيس التشيكي بيتر
الرئيس التشيكي بيتر بيفل
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 اجتمع الرئيس التشيكي بيتر بيفل، اليوم /السبت/، مع سيرهي ليساك حاكم منطقة "دنيبرو" الواقعة شرقي أوكرانيا لمناقشة المساعدات التشيكية لمنطقة "دنيبروبتروفسك"، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا لأوكرانيا.
وقال بيفل - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلها راديو "براغ الدولي" - إن بلاده لديها عدد من المشاريع الجاهزة للبدء فيها في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي في الوقت الحالي يتمثل في الانتقال من المساعدة إلى التعاون.
وكان الرئيس التشيكي قد وصل إلى أوكرانيا أمس /الجمعة/ مع نظيرته السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا، حيث أجريا محادثات مع نظيرهما الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أوكرانيا التشيك براغ