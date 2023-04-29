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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يدعو إلى تبني قواعد جديدة لتجنب المشكلات المصرفية

الاحتياطي الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
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 دعا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم / السبت / إلى تجديد مجموعة من القواعد للبنوك متوسطة الحجم لتجنب المشكلات التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي.
وقال مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن المشرفين لم يقدروا تماما حجم نقاط الضعف في القطاع المصرفي مع بدء تعقد مشكلة بنك سيليكون فالي".
وأضاف " أن الاحتياطي عندما وجد بعض التعقيدات في سيليكون فالي لم يتخذ الخطوات الكافية لضمان قيام المصرف بإصلاح تلك المشكلات بالسرعة الكافية ".
يشار إلى أن انهيار بنك سيليكون فالي في مارس الماضي تسبب بعد تحمله الكثير من مخاطر أسعار الفائدة، في ارتدادات طالت القطاع المصرفي برمته.

بنك سيليكون فالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي