مساعد كولومبي يعاون أوسوريو قبل موقعة الأهلي في السوبر المصري

تعاقد نادي الزمالك مع الكولومبي فريدي هيرناندو كمدرب مساعد للمدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، وذلك استعدادا لموقعة السوبر المصري أمام الأهلي، على أن يتواجد المساعد الأجنبي في تدريبات الفريق بداية من غدًا الأحد.

واستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم السبت، تدريباته استعدادا للقاء الأهلي بالسوبر المصري المقرر له بالإمارات يوم الجمعة المقبل، وذلك بعدما حصل لاعبي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة .

ويبدأ الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك وجهازه المعاون من اليوم في دراسة فريق الأهلي ومشاهدة تسجيلات لمبارياته الأخيرة محليا، بالإضافة لمتابعة لقاء الأهلي والرجاء المغربي الليلة في إياب ربع نهائي أفريقيا، للوقوف على نقاط قوة وضعف الفريق الأحمر .

يذكر أن الزمالك يشارك في السوبر المصري المقبل، بصفته حامل لقب درع الدوري عن النسخة الماضية، بينما يشارك الأهلي كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الأخيرة.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 43 نقطة من خوض 25 مباراة .

وخلال 25 مباراة بمسابقة الدوري هذا الموسم، نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز بـ 12 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض للخسارة في 6 مباريات.