زيلينسكي ينشر لقطات للأضرار المدمرة للحرب في مدينة ماريوبول الأوكرانية

السبت 29/أبريل/2023 - 01:43 م

شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، لقطات من الأضرار التي لحقت بمدينة ماريوبول الأوكرانية جراء الحرب، واصفا المشهد بأن "المدينة في حالة دمار وخراب".

وقال زيلينسكي في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إنه "لم يعد هناك منازل سليمة تقريبًا في ماريوبول بمنطقة دونيتسك، أكثر من 90٪ من المدينة أصبحت الآن في حالة خراب"، مُرفقا مقطع فيديو وصور أقمار صناعية للمدينة.

وأضاف زيلينسكي: ”هناك ما يقرب من نصف مليون شخص كانوا يعيشون في ماريوبول.. والآن لم يعد هناك أي منازل سليمة، بعد تدمير أكثر من 90٪ منها".