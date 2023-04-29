ads
السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي ينشر لقطات للأضرار المدمرة للحرب في مدينة ماريوبول الأوكرانية

زيلينسكي
زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، لقطات من الأضرار التي لحقت بمدينة ماريوبول الأوكرانية جراء الحرب، واصفا المشهد بأن "المدينة في حالة دمار وخراب".
وقال زيلينسكي في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إنه "لم يعد هناك منازل سليمة تقريبًا في ماريوبول بمنطقة دونيتسك، أكثر من 90٪ من المدينة أصبحت الآن في حالة خراب"، مُرفقا مقطع فيديو وصور أقمار صناعية للمدينة.
وأضاف زيلينسكي: ”هناك ما يقرب من نصف مليون شخص كانوا يعيشون في ماريوبول.. والآن لم يعد هناك أي منازل سليمة، بعد تدمير أكثر من 90٪ منها".

زيلينسكي ماريوبول