سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم 29 أبريل الجاري من السيد "دينج داو" القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان للتشاور بشأن الأزمة الراهنة في السودان.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الإتصال تضمن استعراض الجهود التي يقوم بها الجانبان من أجل تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيساً على المبادرة المصرية/ الجنوب سودانية التي تم الإتفاق عليها خلال الاتصال الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سلفا كير في 16 أبريل الجاري.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري أكد خلال الاتصال على كون مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثراً بالنزاع الجاري في السودان، لاسيما في ظل وجود حدود مشتركة كبيرة تجمع بين الدولتين ودولة السودان، مؤكداً على أن مصلحة الشعب السوداني الشقيق تظل هي الشاغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين. هذا، وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على تكثيف التواصل والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة.