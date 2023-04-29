وكيل شباب الشيوخ: الحوار الوطني فرصة لتعزيز التشاركية

أكد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن استعداد الحوار الوطني لانطلاق جلساته الفعلية 3 مايو المقبل يرسخ دعائم وركائز الجمهورية الجديدة التي تستهدف النهوض بالدولة المصرية في كافة المجالات، لافتا إلى أن الحوار الوطني يدشن مرحلة جديدة في عمر هذا الوطن، حيث تقوم هذه المرحلة على التشاركية والانفتاح على كافة وجهات النظر والآراء.

وأضاف النائب أحمد دياب، في بيان له، أن الحوار الوطني يعد منصة هامة تستعرض كافة القضايا بمختلف المجالات على طاولة واحدة من أجل بلورة الرؤى والأفكار البناءة ويكون ذلك بمشاركة كافة فئات المجتمع والقوى السياسية والاجتماعية للخروج بمخرجات هادفة تعالج المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني تأتي وسط العديد من التحديات، لافتا إلى أن هذه التحديات تفرض نفسها على القضايا التي يناقشها الحوار الوطني بكافة الأطراف المشاركة فيه لوضع حلول تعالج هذه التحديات وتحد من آثارها السلبية التي تلقي بظلالها على العالم.

وتابع النائب أحمد دياب: الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا للحوار الوطني كان هدفه هو مشاركة كافة فئات وأطياف المجتمع في هذه الحوار من أجل مناقشة كافة القضايا وفتح الملفات في جميع المجالات، فضلا عن مناقشة الأفكار والأطروحات للوصول لحلول ونتائج قابلة للتنفيذ تسهم في بناء مستقبل الوطن وتواجه كافة التحديات التي تتعرض لها الدولة.