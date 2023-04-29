غلق 12 معبرا مخالفا وغير قانوني على السكة الحديد في البحيرة.. صور

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء محمد عمار، رئيس المدينة، اليوم السبت، 12 معبرا غير شرعي ومخالف على السكة الحديد بنطاق قرية الناصر، وذلك بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.

من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.



