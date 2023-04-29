حبس العريس المتهم بقتل عروسه في طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق بمركز طنطا حبس محمد.ا، الزوج المتهم بقتل عروسة طنطا رابع يوم زفافها داخل غرفة نومها بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد بقرية كفر داود التابعة لدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق انتقلت في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة برفقة الزوج المتهم بقتل عروسة طنطا برفقة حراسة أمنية مشددة، إلي مسرح الجريمة داخل مسكن الزوجية بالقرية المشار إليها، وقام المتهم بتمثيل الجريمة، وارتكابه الواقعة على نحو المشار إليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام زوج بإنهاء حياة زوجته، والتي عرفت إعلاميا «بعروسة طنطا»، داخل غرفة نومها، بعد أن قام بتسديد عدة طعنات نافذة ومتفرقة في الجسد بعد أيام من زفافهما، بقرية كفر داود التابعة لدائرة مركز شرطة طنطا.

وقامت المباحث الجنائية بعمل التحريات، والمعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتبين مقتل عروس تدعى أية حمودة الشيبني، وتبلغ من العمر 25 عاما، بـ 8 طعنات نافذة ومتفرقة، وقطع في أحد أصابع اليد، داخل غرفة نومها، بقرية كفر داود، بعد أيام من حفل زفافها، وتم التحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

وكانت جهات التحقيق قررت التصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، لدفنها في مسقط رأسها بمقابر العائلة، بعد انتهاء الطب الشرعي.