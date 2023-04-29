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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ارتفاع أعداد المصريين العائدين من السودان إلى 6399 مواطنا

معبر ارقين
معبر ارقين
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قدم هشام عبدالتواب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" تغطية خاصة من أمام معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية، اليوم السبت، موضحا خلال التغطية على أن نحو 6399 مواطنا وصلوا إلى مصر عن طريق النقل البري والجوي.

وأشار المراسل خلال التغطية، إلى أن جمعية الهلال الأحمر تقدم المواد الشخصية والمياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والوجبات الجافة ولبن الأطفال والحفاضات والأشياء التي تساعد على تسهيل الأمور في الأوقات التي يقضيها المواطنون داخل المعبر، بالإضافة إلى نصب خيام لراحة القادمين.

ونوه بأن المسافة بين العاصمة السودانية الخرطوم ومعبر أرقين تصل إلى 900 كيلومتر، وهناك تزايدا في الأعداد التي تأتي إلى معبر أرقين الحدودي.

إكسترا نيوز الحدود المصرية السودانية العائدين من السودان جمعية الهلال الأحمر