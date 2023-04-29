أكاديمية الشرطة تنظم دورتين فى حقوق الإنسان والاتجار بالبشر لكوادر إفريقية

نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين فى مجالات "الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان" "ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر" للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث.

في نفس السياق قام (مركز بحوث الشرطة) بأكاديمية الشرطة ، بتنظيم الدورة التدريبية رقم (345) فى مجالى (الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان)، بمشاركة (25) متدرب من الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية يمثلون (11) دولة أفريقية، وكذا الدورة التدريبية رقم (375) فى مجال (مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر) بمشاركة (19) متدرباً يمثلون (5) دول كومنولث .. بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، تعزيزاً لأوجه التعاون الأمنى الدولى بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بتلك الدول.

وقد إستهدفت الدورتين إعداد وتأهيل المتدربين (علمياً ومهارياً) فى شتى مجالات العمل الأمنى تحت إشراف نخبة من ضباط الشرطة المصرية .. حيث إرتكزت البرامج العلمية والتدريبية التى أعدها مركز بحوث الشرطة على عدد من المحاور العلمية والنظرية والتطبيقية والذى شارك فيها نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين فى مجال الدورات إلى جانب المحور الثقافى والسياحى والذى أتاح الفرصة للمتدربين زيارة أشهر المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالبلاد.

يأتى ذلك فى ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمنى الدولى بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بمختلف الدول.



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تعظيم أواصر الصلة مع الدول الصديقة فى كافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك وخاصة مجال تبادل الخبرات الأمنية .. وفى ضوء التعاون الأمنى مع تلك الدول لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى فى شتى مجالات العمل الشرطى للكوادر الأمنية الدولية بهدف تحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.