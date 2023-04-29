موظف يختلس 17 مليون دولار من أبل

صرحت شركة أبل بتنفيذ حكم على موظف سابق لديها، بالسجن لمدة 3 سنوات وسداد أكثر من 19 مليون دولار كتعويض، لسرقة حوالي 17 مليون دولار من عملاق التكنولوجيا من خلال الاحتيال.

وتم اتهام ديريندرا براساد، البالغ من العمر 55 عاما ، في مارس 2022 وأعترف لاحقا بجرائمه وأنه مرتكب الجريمة و قام بالفعل بالاحتيال وسرقة شركة أبل بأكثر من وسيلة منها ضريبيا في نوفمبر من العام الماضي.

وبدأ العمل" براساد " في الشركة بين عامي 2008 و 2018، كمشتري في سلسلة توريد الخدمات العالمية لشركة آبل، حيث قام بشراء قطع الغيار والخدمات من البائعين.

وفي اتفاق الإقرار المكتوب، اعترف براساد بأنه بدأ في سرقة الأموال من صاحب العمل حوالي عام 2011 من خلال قبول الرشاوى، وسرقة قطع الغيار، وتضخيم الفواتير، وفرض رسوم احتيالية على شركة أبل مقابل البضائع التي لم يتم تسليمها مطلقا.

كما اعترف بالتهرب من الضريبة والتآمر مع مالكي شركتين تم اتهامهما في قضايا منفصلة.

وتقول وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إن براساد استغل وظيفته واستخدم معلومات داخلية تتعلق بتقنيات آبل للكشف عن الاحتيال لمحاولة إخفاء أنشطته الإجرامية.

وأكدت وزارة العدل في بيان "نظرا لمنصبه في شركة Apple Prasad، فقد تم منحه سلطة تقديرية كبيرة لاتخاذ قرارات مستقلة لصالح صاحب العمل. لقد خان براساد هذه الثقة، وأساء استخدام سلطته لإثراء نفسه على حساب صاحب العمل. كل ذلك مع قبوله بمئات الآلاف من الدولارات من شركة آبل على شكل رواتب ومكافآت".

واعترف براساد بأنه مذنب في تهمة التآمر للاحتيال عبر البريد والاحتيال عبر البرقيات وتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات

حيث وافق براساد على سداد 19،270،683 دولار كتعويضات، منها 17،398،104 دولار لشركة آبل و 1،872،579 دولار لمصلحة الضرائب عن الضريبة التي يدين بها.

كما أُمرت المحكمة بمصادرة أكثر من 5.4 مليون دولار من الأصول التي صادرتها الحكومة بالفعل مع دفع 8.1 مليون دولار إضافية نقدا، بحسب موقع ذا فيرج.