موسكو: رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات للصحفيين الروس تصرف غير مقبول

السبت 29/أبريل/2023 - 12:58 م

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات للصحفيين الروس تصرف غير مقبول.

وقال فيرشينين - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن موسكو ستسعى لتشكيل لجنة في الأمم المتحدة، لمحاسبة الولايات المتحدة على رفضها منح تأشيرات للصحفيين الروس"، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لم يتخذ حتى اللحظة أية إجراءات ملموسة لبدء التحكيم ضد الولايات المتحدة بهذا الصدد، وستسعى روسيا لتحقيق هذا الإجراء.

وأضاف: "مطلبنا ببدء التحكيم في هذه القضية لم تتم صياغته اليوم أو أمس، لقد طالبنا بذلك لفترة طويلة، وكررنا هذا الشرط خلال آخر اتصال لنا مع الأمين العام، وسنستمر بذلك، وهنالك الكثير من الأدلة على أن الأمريكيين ينتهكون التزاماتهم كدولة مضيفة".

وشدد فيرشينين على إنهم ملزمون بتقديم التأشيرات، للوفاء بالمتطلبات التي تنشأ فيما يتعلق بعقد الأحداث الدولية في موقع الأمم المتحدة، وهذا لم يحدث، ومستمر منذ سنوات، لافتا إلى أننا سنواصل الكفاح من أجل إجراء هذا التحكيم، نحن نعتبر تصرفات الأمريكيين غير مقبولة، فهم يعيقون الاتصالات الدولية داخل الأمم المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة رفضت منح الصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأشيرات أمريكية ما اعتبرته روسيا ودول أخرى انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.