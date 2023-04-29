توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1600 مريض بقافلة في الشرقية

قامت مديرية الصحة بالشرقية بتنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية المنشر التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية واستمرت لمدة يومين وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية .

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية وإشتملت القافلة على ١٣ عيادة بها ١١ تخصص طبي هم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد".

وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات الباطنة والأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٦٢١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٢٩ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.