الفلبين: زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو"

السبت 29/أبريل/2023 - 12:58 م

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن زلزالا بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت - أن مركز الزلزال وقع على بعد 19 كيلومترا جنوب شرق بلدة "لوك" بالمقاطعة، وعلى عمق 74 كيلومترا، مشيرا إلى أن المواطنين في العاصمة "مانيلا" شعروا بالزلزال.

