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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الفلبين: زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو"

زلازل
زلازل
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أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن زلزالا بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت - أن مركز الزلزال وقع على بعد 19 كيلومترا جنوب شرق بلدة "لوك" بالمقاطعة، وعلى عمق 74 كيلومترا، مشيرا إلى أن المواطنين في العاصمة "مانيلا" شعروا بالزلزال.
 

زلازل الفلبين أوكسيدنتال ميندورو