سفير السودان بواشنطن: نفضل الوساطات الإقليمية والإفريقية لحل الأزمة السودانية

السبت 29/أبريل/2023 - 12:53 م

عبر سفير السودان لدى واشنطن محمد عبد الله إدريس عن قلقه من خروج الأوضاع في بلاده عن السيطرة، واستغلالها من قبل جماعات إرهابية، مؤكدا أن السودان ترحب بكل الوساطات الدولية لوقف الاقتتال في البلاد، إلا أنها تفضل الوساطات الإقليمية والإفريقية تحديدا.

وقال السفير - خلال تصريح خاص لقناة العربية الحدث، اليوم /السبت/ - إن المواطن السوداني، والدول الإقليمية الأكثر تأثرا بالأحداث الجارية بالسودان أكثر من غيرها، لافتا إلى أن الحكومة السودانية رحبت بمبادرة إيغاد لحل الأزمة، وأنها بدأت فعليا حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بتمديد الهدنة 72 ساعة.

