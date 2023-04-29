غدا.. "الجـديد في تشخيص الأمـراض الجلـديـة" في المؤتمر السنوي بطـب المنوفيـة

يعقد قسم الأمراض الجلدية و التناسلية بكلية الطب جامعة المنوفية مؤتمره السنوي الثاني ،تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ، و الدكتورة نانسي أسعد لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور صبحي شرف لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبرئاسة الدكتور محمد عبد الواحد رئيس القسم و ذلك غدا الأحد تحت عنوان "الجـديد فـي علاج الأمـراض الجلـديـة و التناسليـة"

أشار الدكتور محمد عبد الواحد رئيس قسم الأمراض الجلدية و التناسلية و رئيس المؤتمر الي أنه سيتم عقد 3 ورش عمل علمية خلال المؤتمر ،كما سيتم مناقشة 12 محاضرة وبحثا جديدا حول احدث علاجات الأمراض الجلدية و التناسلية بحضور عدد كبير من أساتذة الأمراض الجلدية و التناسلية بالجامعات المصرية و وزارة الصحة و التأمين الصحي.