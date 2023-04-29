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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. "الجـديد في تشخيص الأمـراض الجلـديـة" في المؤتمر السنوي بطـب المنوفيـة

الدكتور أحمد القاصد
الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
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يعقد قسم الأمراض الجلدية و التناسلية بكلية الطب جامعة المنوفية مؤتمره السنوي الثاني ،تحت رعاية  الدكتور أحمد  القاصد رئيس الجامعة ، و الدكتورة نانسي أسعد لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور صبحي شرف لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،  وبرئاسة الدكتور محمد عبد الواحد رئيس القسم و ذلك غدا الأحد   تحت عنوان  "الجـديد  فـي علاج  الأمـراض الجلـديـة و التناسليـة"

أشار  الدكتور محمد عبد الواحد رئيس قسم الأمراض الجلدية و التناسلية و رئيس المؤتمر الي أنه سيتم عقد 3 ورش عمل علمية  خلال المؤتمر ،كما سيتم  مناقشة 12 محاضرة وبحثا  جديدا حول احدث علاجات  الأمراض الجلدية و التناسلية  بحضور عدد كبير من  أساتذة الأمراض الجلدية  و التناسلية بالجامعات المصرية و وزارة الصحة و التأمين الصحي.

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