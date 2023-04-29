الفلبين: اصطدام سفينتين ترفعان أعلام أجنبية قبالة جزيرة كوريجيدور

السبت 29/أبريل/2023 - 12:50 م

أعلن حرس السواحل الفلبيني، اليوم السبت، اصطدام سفينتين ترفعان أعلام أجنبية في المياه قبالة جزيرة "كوريجيدور" وانقلاب إحداهما.

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن حرس السواحل، أن الحادث وقع بين سفينة ترفع علم سيراليون وناقلة مواد كيميائية ونفط ترفع علم جزر مارشال، مشيرا إلى أن السفينة انقلبت وتم إنقاذ 16 من أفراد طاقهما البالغ عددهم 20 شخصا.

وأضاف حرس الحدود أنه تم انتشال جثة صباح اليوم السبت فيما لا يزال البحث جاريا عن أفراد الطاقم الثلاثة الذين لا زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن جميع أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 21 شخصا في حالة صحية جيدة.

وأوضح حرس الحدود أنه تم إرسال المزيد من السفن والقوارب من أجل المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.