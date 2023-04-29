ضبط عاطل بتهمة حيازة كيلو حشيش بمدينة بدر

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش بمدينة بدر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) .. حال إستقلاله سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة .