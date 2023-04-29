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السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطل بتهمة حيازة كيلو حشيش بمدينة بدر

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش بمدينة بدر.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) .. حال إستقلاله سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة .

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كمية من مخدر الحشيش مخدر الحشيش قسم شرطة بدر