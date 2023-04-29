“السبكى” يبحث مع المسئولين والمستثمرين الهنديين سبل تشجيع الاستثمار الصحي بمصر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عدد من الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية العالمية، وعلى رأسها مستشفى "أبولو ديلهي" بمدينة نيوديلهي، وذلك في ختام زيارته لدولة الهند للمشاركة بالمؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية "ADVANTAGE HEALTH CARE INDIA" 2023.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارات الميدانية، الأقسام الداخلية المختلفة بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية العالمية بدولة الهند، كما اطلع بشكل مباشر على أحدث التقنيات الطبية، وأفضل الممارسات العلاجية للمرضى، كما التقى السبكي بالمدراء الطبيين ورؤساء الأقسام الإكلينيكية المتواجدين بالمستشفيات والمراكز الطبية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية الزيارات الميدانية، والإطلاع بشكل مباشر على الطرق والأساليب العلاجية المتقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية بدولة الهند، مشيرًا إلى أن مستشفى "أبولو ديلهي" تعد من أكبر المستشفيات التي تم زيارتها حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 1200 سرير، كما تضم أكبر 5 مراكز طبية تخصصية بآسيا لزراعة الأعضاء والنخاع والجراحات الروبوتية بكافة أنواعها وجراحات القلب التخصصية وجراحات الأطفال المعقدة.

والتقى الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته الميدانية لمستشفى "أبولو ديلهي"، أيضًا بالمدير التنفيذي للمستشفى ومدير التشغيل العام وعدد من المسئولين بمجموعة أبولو، والتي تعد من أكبر المجموعات بدولة الهند حيث تضم 75 مستشفى.

واطلع السبكي، على دورات العمل بمستشفى "أبولو ديلهي" التي تعد المستشفى الرئيسي للمجموعة، كما حرص على مشاهدة محاكاة لاستخدام الجراحات الروبوتية، وتفقُد الأقسام الصيدلية، وتحضير الدواء، وعلاج الأورام، إضافة إلى الإطلاع على السيستم الإلكتروني الخاص بالتشغيل، ونماذج التسجيل الطبي.

وبحث الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، سبل التعاون مع مجموعة أبولو، حيث تم الاتفاق على برنامج مستدام لإيفاد عدد من الأطقم الطبية من "الأطباء، التمريض" كمنح تدريبية لهم في مجال الجراحات الروبوتية بشكل عام، وزراعة النخاع، وزراعة الأعضاء.

وأشار السبكي، إلى دراسة عمل توأمة بين مركز زراعة النخاع بمجمع الأقصر الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مع نظيره بمستشفى أبولو ديلهي، وذلك إلى جانب الاتفاق على بدء برنامج لتبادل الخبرات ومناظرة الحالات المرضية بشكل افتراضي ما بين المركز الطبي التخصصي بمستشفى أبولو ديلهي لزراعة الكبد والكُلى ومركز 30 يونيو الدولي لزراعة الأعضاء "الكُلى والكبد" التابع لهيئة الرعاية الصحية بالمجمع الطبي بمحافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمستشفى أبولو ديلهي، عن ترحيبه بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، كونها تمتلك عدد من المستشفيات الكبرى والمتقدمة بمصر، ومؤكدًا أن هيئة الرعاية كيان عملاق له مستقبل واعد في تقديم الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط.

وعلى هامش زيارته لدولة الهند.. التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع عدد من كبار المسئولين والمستثمرين بالشركات الهندية الرائدة في القطاع الطبي ومجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسياحة العلاجية، لبحث التعاون وتبادل الخبرات.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاءات، تطورات الرعاية الصحية في مصر، واستراتيجية هيئة الرعاية في تطوير الأداء والجودة، وتأهيل المنشآت الصحية للاعتمادات القومية والدولية، واستخدام التقنيات الطبية العالمية والعمل بأحدث البروتوكولات الإكلينيكية، والتحول الرقمي للخدمات والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والخدمات الفندقية لتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، والتحول الأخضر للرعاية الصحية المستدامة.

واستعرض السبكي، الخطط المستقبلية، والفرص الاستثمارية الكبرى للشركات الهندية بقطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يعود بالنفع على البلدين، مؤكدًا توافر التسهيلات والإمكانات لإنجاح كافة اللقاءات والمبادرات والمشروعات ومواصلة التعاون وتطوير بيئة تنافسية قائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الوطني والأجنبي، ومؤكدًا حرص هيئة الرعاية على تبادل الزيارات واستمرار اللقاءات لاستدامة تلك العلاقات والعمل على تطويرها في شتى مجالات الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية العمل والتعاون المشترك في تطوير الأداء وتعزيز الإمكانات وتفعيل التواصل وتبادل الأفكار وتعزيز الابتكار وأفضل الممارسات العالمية، ومؤكدًا أهمية التعاون المشترك والمتبادل مع كبرى الجهات والمؤسسات الطبية بدولة الهند لاستكمال مسيرة التطور الطبي والتكنولوجي للرعاية الصحية.

وتابع السبكي: نسعى لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والاستثمار، مؤكدًا دور ذلك في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة بالدولة، ومشيرًا إلى أن الوقت الحالي فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية الراغبة في الاستثمار بما يتيحه التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة في القطاع الصحي بمصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، في ختام زيارته لدولة الهند، أن العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورًا بالغًا بعد زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الأخيرة إلى دولة الهند، مؤكدًا أنها فتحت آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمها "الرعاية الصحية".

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