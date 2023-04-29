مياه الفيوم: الانتهاء من إصلاح خط طرد الصرف الصحى بمنشية البكرى 

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إنه تم الإنتهاء من أعمال إصلاح الكسر بخط طرد قطر ٦٠٠ مم زهر بمنطقة منشية البكرى بمدينة الفيوم، وذلك بعد إستمرار العمل ما يقرب من ٢٤ ساعة متواصلة وعودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة، بإنقطاع الخدمة، وذلك فى إطار سياسة الشركة للتعامل الفورى مع الأعطال والكسور لضمان إستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن خط طرد الصرف الصحى بمنطقة منشيةالبكرى قد تعرض لكسر مفاجى، وعلى الفور تم توجيه فرق الصيانة الفنية للعمل على إصلاح الخط وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة مشيرًا إلي أنه قد تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه والبدالات لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر بكافة المناطق المتضررة .

وتابع "النجار" أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك لتلقي شكاوى المواطنين على مدار ٢٤ ساعة .