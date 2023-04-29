البابا تواضروس: الجميع يشهد على انفتاح المملكة السعودية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن المملكة السعودية سمحت لنا بالصلاة خلال المناسبات في قاعات أحد الفنادق، وفي آخر مرة، صلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، قداس عيد الميلاد مساء ٦ يناير، لافتا إلى أن المملكة السعودية تشهد انفتاح كبير .

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ليس لها اى معنى، وأنها حرب بين دول وليس بين الكنائس.

وأكد البابا تواضروس، أن الكنيسة بنت الوطن وخادمة للوطن ولكنها لا تعمل في السياسة، وأن المشاركة في الانتخابات أو وضع مواد الدستور هى تعد أعمال وطنية، وأنها تخدم المجتمع من خلال بناء مدارس أو مستشفيات أو تتبنى مبادرات اجتماعية وخدمية.

ولفت إلى أن عدد المسيحيين في مصر يقارب ١٥ مليون مواطن، وأن عدد أبنائها في المهجر يقارب مليونى مواطن منتشرين في أكثر من ١٠٠ دولة.