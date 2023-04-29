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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. بدء تقديم العرض المسرحي تاجر البندقية بإقليم شرق الدلتا

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يقدم إقليم شرق الدلتا، فرع ثقافة الشرقية، بنادى قصر ثقافة منصور حسن، عرض "تاجر البندقية" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بدءا من غدا الأحد.
العرض المسرحي " تاجر البندقية" من تأليف وليم شكسبير، ترجمة حسين أحمد أمين، ديكور وملابس عبد الرحمن مهدي، ألحان وتوزيع محمد ناجي، استعراضات ياسر هجرس، مخرج منفذ محمد سعيد، دراماتورج وإخراج محمد النجار.
 

فرع ثقافة الشرقية إقليم شرق الدلتا الثقافي العرض المسرحي تاجر البندقية