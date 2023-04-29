البابا فرنسيس يزور مركزًا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

توجّه قداسة البابا فرنسيس، صباح اليوم السبت، إلى مركز الطوباوي László Batthyány-Strattmann الذي يعنى بأطفال مكفوفين وضعاف البصر ومراهقين وشباب ذوي احتياجات خاصة، حيث كان في استقباله مدير المركز György Inotay الذي رافقه في زيارة للمركز، وبعد تلاوة صلاة القديس فرنسيس والأناشيد التي أنشدها الأطفال وجّه الأب الأقدس كلمة عفوية قال فيها شكراً جزيلاً لكم جميعاً على الاستقبال والحنان.

وتابع، أشكركم على أناشيدكم، على تصرفاتكم وعلى عيونكم، شكراً سيدي المدير، لأنك أردت أن تبدأ هذا اللقاء بصلاة القديس فرنسيس، التي هي برنامج حياة، لأن القديس فرنسيس يطلب من خلالها على الدوام نعمة أن يقوم بشيء، حيث يكون هناك شيء غائب أو غير متوفّر، في مسيرة من الواقع كما هو، فيمضي قدمًا، لكي يجعل الواقع يسير. وهذا هو إنجيل صرف.

وتابع, لقد جاء يسوع ليأخذ الواقع كما هو ويسير به إلى الأمام. كان سيكون من الأسهل بالنسبة له أن يأخذ الأفكار والأيديولوجيات ويمضي بها قدما دون مراعاة الواقع. ولكن هذه هي مسيرة الإنجيل، هذه هي مسيرة يسوع.

وهذا ما أردت، أيها السيد المدير، أن تعبر عنه بصلاة القديس فرنسيس، شكرًا لك، وشكرًا لكم جميعا.