وكيل تعليم البحيرة يتابع سير الامتحانات العملية بالمدارس

انطلقت الامتحانات العملية بالفصل الدراسى الثانى لكل الصفوف الأولى بالمدارس الفنية المختلفة (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى - تعليم مزدوج) ومرحلة التعليم الأساسي بالمدارس بمحافظة البحيرة.

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إتمام كافة التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وانتهاء جميع المدارس بنوعياتها المختلفة من إنهاء تجهيزاتها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب واتباع إجراءات التأمين والسلامة لكامل اللجنة وخاصة الكنترولات وحجرات حفظ أوراق الأسئلة والإجابة وتوفير طفايات الحريق والتأكد من سلامتها والالتزام بما جاء بالكتاب الدورى الصادر عن نائب الوزير للتعليم الفنى بشأن الامتحانات.

كما أكد وكيل الوزارة، أنه تم التشديد على مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة سير الامتحانات العملية للصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثانى الاعدادى بنطاق إداراتهم التعليمية وتذليل ما يعترضها من معوقات وتشكيل غرف عمليات فرعية لمتابعة الامتحانات أولا بأول، مشيرًا إلى أن طلاب الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم 139 ألفا و658 تلميذا وتلميذة داخل 1417 مدرسة (رسمى - تجريبى - خاص ) بنطاق الإدارات التعليمية الثمانى عشر بدائرة المحافظة يؤدون امتحاناتهم العملية اليوم فى مادتى المستوى الرفيع والتربية الرياضية وذلك بالتوازى مع أداء طلاب الصف الأول الإعدادى البالغ عددهم ١٥٠٥٥٥ طالبا وطالبة امتحاناتهم العملية اليوم فى مادتى عملى علوم وعملى تكنولوجيا المعلومات، وكذا أداء طلاب الصف الثانى الإعدادى البالغ عددهم 128 و401 طالب وطالبة امتحاناتهم العملية فى مادتى عملى علوم وتكنولوجيا معلومات وذلك بنطاق 977 مدرسة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الـ18.

وأكد وكيل الوزارة، انتظام سير الامتحانات وسط أجواء سادها الأمن والهدوء والاستقرار ولم يتم رصد أى تجاوزات أو ما يعكر أجوائها.