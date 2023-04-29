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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

القباج توجه بصرف مساعدات شهرية عاجلة لأسر صيادين تم وقفهم عن العمل خارج مصر

نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بدعم وحماية العمالة غير المنتظمة والعمل على إدراجهم بالقطاع الرسمي، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر صيادين مصريين يعملون بالأراضي السعودية، والذين تخطوا المياه الإقليمية أثناء ممارسة عملهم مما أدى لمنعهم من الصيد ووقفهم عن العمل.

وتهيب الوزارة  بجميع العاملين بالقطاع غير الرسمي الالتزام بقواعد العمل وإجراءاته الصادرة والموثقة من الجهات المختصة بقطاع عملهم، وذلك درءاً لمخاطر التوقف عن العمل والمساءلة القانونية لهم والزج بأسرهم في مشكلات اقتصادية وتحديات اجتماعية ومادية.

وحفاظاً على توفير الحياة الكريمة للأسر بشكل عام، وللأسر الأولى بالرعاية على الأخص، فقد وجهت القباج بصرف ألف جنيه شهرياً لكل أسرة من أسر الصيادين الموقوفين عن العمل، وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لحين حل مشكلة أرباب أسرهم، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات عينية لهم تشمل أغذية شهرية وغيرها، والتحقق من دفع المصروفات المدرسية للأبناء وانتظامهم في الدراسة.

جدير بالذكر أن إجمالي الصيادين الموقوفين 70 صيادًا بما يشمل 66 بمحافظة الدقهلية وثلاثة من محافظة السويس وصيادا من بورسعيد.

وزارة التضامن الاجتماعي الصيادين نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي