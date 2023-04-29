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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحرب في السودان تهدد شركات المشروبات الغازية

مشروبات غازية
مشروبات غازية
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أفادت فضائية “العربية” في تقريرًا لها بأن الصمغ العربي مكون رئيسي يدخل بصناعة المشروبات الغازية وبصناعة الحلوى ومستحضرات التجميل، وهذه المادة باتت تهدد الشركات المنتجة بسبب الحرب في السودان  ، كون هذا البلد يمد العالم بالصمغ بنسبة 70%.

الصمغ يصنع من عصارة صلبة مأخوذة من شجرة الأكاسيا، المتواجدة في السودان، وذلك حسب ما قالته وسائل إعلامية.

فيما قال مستوردون للصمغ العربي: “من المستحيل الآن الحصول على مزيد من الصمغ العربي من المناطق الريفية في السودان بسبب الاضطرابات وانسداد الطرق”.

ودخلت الشركات الكبيرة مثل "كوكا كولا وبيبسيكو" في سباق لدعم إمداداتها من الصمغ معتمدة حاليًا على مخزونها الذي قد ينفذ خلال 3 لـ 6 أشهر

الصمغ العربي المشروبات الغازية الحرب في السودان كوكا كولا بيبسيكو