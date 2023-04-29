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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس لص قتل سيدة فوجئ بوجودها داخل شقة أراد سرقتها

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام لص بقتل سيدة فوجئ بوجودها داخل شقة عزم على سرقتها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

تلقى المقدم أحمد السويركي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار 3 طعنات نافذة مع وجود آثار بعثرة في محتويات الشقة.
وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل سكن المجني عليها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أفاد بأنه حاول سرقة الشقة معتقدًا خلوها من قاطنيها وأنه فور دلوفه إلى الداخل تفاجأ بالمجني عليها التي حاولت الصراخ فسدد لها 3 طعنات مستعينًا بسلاح أبيض سكين ولاذ بالفرار خشية ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حبس لص العثور على جثة ربة منزل العثور على جثة سيدة رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر مديرية امن الجيزة