امتحانات الثانوية العامة ورقية منذ بداية العام الدراسي (فيديو)

قال محمد الشرقاوي صحفي متخصص في ملف التعليم، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في حقبة جديدة هذا العام، حيث يقودها الدكتور طارق حجازي خلفا للدكتور طارق شوقي، موضحًا أن الأول يعلم بأدق التفاصيل داخل الوزارة ويعلم كل المشكلات ويحاول حلها جاهدا.

وأضاف الشرقاوي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سنكون أمام امتحانات ثانوية عامة مختلفة، كنا نسأل طوال السنة هل الامتحان ورقي أم تابلت وكانت تلك قضية كبيرة، العام الدراسي 35 أسبوع، وفي الأسبوع السابع أي قبل 28 أسبوع من نهاية العام الدراسي أكد الوزير أن الامتحانات لن يكون من خلال التابلت".

وتابع: "من صلاحيات الوزير في أي مرحلة أنه إذا حدثت مشكلة أثناء الامتحان فإنه ينجح كل الطلاب، ولكن هذا الأمر يستحيل أن يحدث في تلك المرحلة، لأن هذا الامر يعني عدم العدالة بالنسبة للطلاب الفائقين والمتوسطين، وبالتالي فقد صدر القرار بأن يكون الامتحان ورقيا وليس إلكترونيا".

وأكد: "قرار أن يكون الامتحان ورقيا لا يعني العودة إلى الوراء، فنحن أمام تجربة جديدة في وسائل التقييم لن تعتمد على الحفظ وستعتمد على الفهم".

