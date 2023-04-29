نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات إلى 411 من المدنيين وإصابة 2023

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات إلى 411 من المدنيين وإصابة 2023.

كما أوضحت النقابة في بيان أن أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة أوقعت 89 قتيلا، مشيرة إلى أنه لا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات وأكدت أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.

وكانت العديد من المنظمات الصحية المحلية والدولية حذرت من خطر انتشار الأوبئة جراء انتشار الجثث، وتوقف المستشفيات عن العمل، إذا ما استمر القتال طويلًا.

يشار إلى أن السودان يشهد منذ 15 أبريل الجاري اشتباكات عنيفية بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وسط تخوف من أن يطول الصراع على الرغم من المساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل التوصل إلى هدنة دائمة.

وكانت البلاد شهدت نزوحًا كثيفًا من الخرطوم باتجاه ولايات أكثر أمانًا، فضلا عن عمليات إجلاء للأجانب، إلا أن الخوف يعم السودانيين من أن يعود القتال بقوة عند انتهاء تلك العمليات.