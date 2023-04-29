البابا تواضروس يرحب بصحفي الملف القبطى فى لقاء مفتوح

قدم البابا تواضروس الثاني رسالة ترحيبية خلال لقائه بصحفي الملف القبطي الذي ينظمه المركز الإعلامي الأرثوذكسي تحت عنوان “لنعمل سويًا “. وقال البابا تواضروس: ”أرحب بحضراتكم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقدم كيان شعبي على أرض الوطن مصر، وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط، وهي الكنيسة الوطنية حتى النخاع كما يشهد لها التاريخ في كل العصور”.

وتابع: "أرحب بكم في هذا اللقاء المتميز والذي نود أن يقدم لكم إجابة على كل التساؤلات التي تدور في أذهانكم عن حاضر الكنيسة ومستقبلها وامتدادها خارج مصر في أكثر من مئة دولة تخدم الوطن وتجمع ابناءه وتتواصل مع الجميع في محبة وتعاون وإخلاص.. أشكركم على الحضور والمشاركة الفعالة وارجو لكم التوفيق دائما".