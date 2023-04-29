الاحتلال الإسرائيلي يواصل تشديد إجراءاته العسكرية على "نابلس" ويعتقل شابا من رام الله

السبت 29/أبريل/2023 - 11:03 ص

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز حوارة، في جنوب محافظة "نابلس"، بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بوجود أزمة خانقة، على الحاجز الحيوي، بسبب تعمد جنود الاحتلال إيقاف السيارات المارة به على الاتجاهين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها الشخصية.

وتشهد بعض الحواجز العسكرية المُنتشرة في مُحيط "نابلس"، إجراءات مُماثلة منذ أيام.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شابًا من بلدة "سلواد"، شرق رام الله، بوسط الضفة الغربية، واستولت على سيارته، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

واندلعت مواجهات بين شبان بالبلدة وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.