تجديد حبس سائق توك توك بتهمة قتل عامل وإصابة نجله في المرج

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سائق توك توك لاتهامه بقتل شخص وإصابة نجله باستخدام سلاح أبيض فى مشاجرة بينهم بمنطقة المرج 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.

وتعود تفاصيل القضية عندما تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "متوفى" متأثراً بإصابته بطعنه نافذه بالقلب ، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم ، مقيمان بدائرة القسم ) أثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وسؤال المصاب، قرر بحدوث مشاده كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته ، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه ( سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم ) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.