ads
السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القمص موسى إبراهيم: التعريف بكيانات الكنيسة من أهم أهداف لقاء محرري الملف القبطى

القمص موسي إبراهيم
القمص موسي إبراهيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث للرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللقاء الذي يجمع اليوم قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الذى انطلق منذ قليل يستهدف تعريف الصحفيين المسئولين عن الملف القبطي هو التعريف بالكيانات الموجودة  بالكنيسة.

وأضاف فى تصريحات صحفية: أن اللقاء سوف يتضمن محاضرة لقداسة البابا تواضروس الثاني إلى جانب التعريف بأسقفية الخدمات والمكتب البابوى للمشروعات والموقع الرسمى للكنيسة، إلى جانب محاضرة عن الإعلام يقدمها القس بولس حليم، فضلا عن ندوة في آخر اللقاء. 

.

الانبا موسي ابراهيم البابا تواضروس الثاني