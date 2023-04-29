القمص موسى إبراهيم: التعريف بكيانات الكنيسة من أهم أهداف لقاء محرري الملف القبطى

أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث للرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللقاء الذي يجمع اليوم قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الذى انطلق منذ قليل يستهدف تعريف الصحفيين المسئولين عن الملف القبطي هو التعريف بالكيانات الموجودة بالكنيسة.

وأضاف فى تصريحات صحفية: أن اللقاء سوف يتضمن محاضرة لقداسة البابا تواضروس الثاني إلى جانب التعريف بأسقفية الخدمات والمكتب البابوى للمشروعات والموقع الرسمى للكنيسة، إلى جانب محاضرة عن الإعلام يقدمها القس بولس حليم، فضلا عن ندوة في آخر اللقاء.

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