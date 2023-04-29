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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المتحدث باسم "القبطية الأرثوذكسية": التعريف بكيانات الكنيسة من أهم أهداف لقاء صحفيي الملف القبطي

البابا تواضروس
البابا تواضروس
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أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللقاء الذي يجمع اليوم السبت، قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يستهدف تعريف الصحفيين المسئولين عن الملف القبطي بالكيانات الموجودة بالكنيسة.
وأضاف المتحدث، أن اللقاء سوف يتضمن محاضرة لقداسة البابا تواضروس الثاني إلى جانب التعريف بأسقفية الخدمات والمكتب البابوى للمشروعات والموقع الرسمى للكنيسة، إلى جانب محاضرة عن الإعلام يقدمها القس بولس حليم، فضلا عن ندوة في آخر اللقاء.

القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قيادات الكنيسة القس بولس حليم القمص موسي ابراهيم