المتحدث باسم "القبطية الأرثوذكسية": التعريف بكيانات الكنيسة من أهم أهداف لقاء صحفيي الملف القبطي

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللقاء الذي يجمع اليوم السبت، قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يستهدف تعريف الصحفيين المسئولين عن الملف القبطي بالكيانات الموجودة بالكنيسة.

وأضاف المتحدث، أن اللقاء سوف يتضمن محاضرة لقداسة البابا تواضروس الثاني إلى جانب التعريف بأسقفية الخدمات والمكتب البابوى للمشروعات والموقع الرسمى للكنيسة، إلى جانب محاضرة عن الإعلام يقدمها القس بولس حليم، فضلا عن ندوة في آخر اللقاء.