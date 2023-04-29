تجديد حبس متهمين في سرقة المواطنين بالإكراه بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة المرج، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بسرقة مواطن بدائرة القسم، وتبين أن المجني عليه مصاب بجرح نافذ وبسؤاله قرر بقيام شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلبا منه توصيلهما وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والإستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهًا عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولإذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.