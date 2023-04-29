السعودية توفر كل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول القادمين من السودان

السبت 29/أبريل/2023 - 10:42 ص

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنها وفرت كافة سبل الراحة والاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان عبر رحلات الإجلاء.

وذكرت قناة (الإخبارية السعودية) أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة شكلت اللجنة الطارئة على مدار الـ 24 ساعة للتنسيق والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة قبل وصول رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت المملكة بإجلائهم من السودان.

وأعرب رعايا الدول الصديقة عن شكرهم وتقديرهم لجهود المملكة العربية السعودية ولدورها في توفير احتياجاتهم الأساسية.

وكان قد وصل إلى جدة أمس الجمعة 247 شخصًا من رعايا 24 دولة، بعد إجلائهم من السودان، وذلك استمرارًا لجهود السعودية بتوجيهات من القيادة.