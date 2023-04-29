تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 654 شاحنة و76 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 460 شاحنة و57 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 194 شاحنة و19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي السفينة SCORPIO HONOR قادمة فارغة من جدة لشحن فوسفات والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس. كما تم تداول 2300 طن بضائع عامة ومتنوعة و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وسينا امس بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وبريدج ومغادرة السفينة سينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2070 راكبا بموانيها.

