ads
السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بسبب تسريب غازي.. حريق يلتهم محتويات كنيسة السيدة العذراء بديروط (صور)

نيران تلتهب الكنيسة
نيران تلتهب الكنيسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشب حريق في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط في محافظة أسيوط، فجر اليوم السبت، نتيجة تسريب من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان.

وقالت إيبارشية صنبو وديروط في بيان لها علي مواقع التواصل الإجتماعي: “أنهى الحريق على الكنيسة وملحقاتها بالكامل حيث أنها مبنية بالخشب، وأيضًا الكنيسة الأثرية التي تتكون من حوائط وسقف خشب”.

وتابعت: “تم إبلاغ الجهات المختصة وأسرعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وأجهزة الأمن بدأت الجميع في عملها”.

وأكملت: "نشكر الله أنه لم تحدث أية خسائر لا في الأرواح، ولا في المنازل أو المدارس المجاورة للكنيسة، ونشيد بالجهود التي بذلتها أجهزة  الحماية المدنية، والمواطنين المجاورين للكنيسة مسلمين ومسيحيين.

وختمت الإيبارشية بيانها بالقول: "نصلي أن يحفظ الله الكنيسة وبلادنا مصر من كل شر."

حريق كنيسة السيدة العذراء حريق كنيسة اليوم إيبارشة صنبو وديروط الحماية المدنية سيارات الحماية المدنية