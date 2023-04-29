بسبب تسريب غازي.. حريق يلتهم محتويات كنيسة السيدة العذراء بديروط (صور)

نشب حريق في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط في محافظة أسيوط، فجر اليوم السبت، نتيجة تسريب من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان.

وقالت إيبارشية صنبو وديروط في بيان لها علي مواقع التواصل الإجتماعي: “أنهى الحريق على الكنيسة وملحقاتها بالكامل حيث أنها مبنية بالخشب، وأيضًا الكنيسة الأثرية التي تتكون من حوائط وسقف خشب”.



وتابعت: “تم إبلاغ الجهات المختصة وأسرعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وأجهزة الأمن بدأت الجميع في عملها”.

وأكملت: "نشكر الله أنه لم تحدث أية خسائر لا في الأرواح، ولا في المنازل أو المدارس المجاورة للكنيسة، ونشيد بالجهود التي بذلتها أجهزة الحماية المدنية، والمواطنين المجاورين للكنيسة مسلمين ومسيحيين.

وختمت الإيبارشية بيانها بالقول: "نصلي أن يحفظ الله الكنيسة وبلادنا مصر من كل شر."