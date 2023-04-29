ختام النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح.. صور

تنطلق اليوم السبت، فعاليات المرحلة الختامية للنسخة الرابعة لأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح - والمستمرة حتي ٣ مايو المقبل، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن البرامج والمشروعات المُقدمة لأبناء مصر فى المحافظات الحدودية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى توفير جميع الخدمات المقدمة لهم، ومنها الشبابية والرياضية.

يشارك في الفعاليات ٣٠٠٠ لاعباً ولاعبة يمثلون جميع المحافظات الحدودية ( شمال سيناء، و جنوب سيناء، و البحر الأحمر، و أسوان، والوادي الجديد، و مطروح ) بالإضافة إلي مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

يتنافسون في ألعاب "خماسي كرة القدم، وكرة طائرة، وكرة سلة، وكرة يد، وكرة طائرة شاطئية، وتنس طاولة، وكاراتيه كاتا وكومتيه، وكرة سرعة، وشطرنج، وسباحة ظهر وحرة ٥٠ متر، ألعاب قوى، ١٠٠ متر عدو، ٨٠٠ متر جري، وثب طويل بنين وبنات، وخماسي كرة قدم شاطئية "بنين فقط"، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم.

وفى ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة بتكثيف البرامج فى ختام النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية، ستقوم الوزارة طوال مدة ختام الأولمبياد بتنفيذ باقة منوعة من المشروعات والأنشطة بمحافظة مطروح تشتمل على ( عرض فني لأوكسترا وزارة الشباب والرياضة، وندوة ثقافية للاتحاد المصري للثقافة الرياضية، و عروض للفن التعبيري( للشباب والنشء) ، ومعرض أندية الفتاة بالمحافظات، و معرض علمني حرفة، ومعرض الحرف اليدوية للمحافظات الحدودية، و تدريبات عملية لفرق الجوالة لدورة الاسعافات الأولية).

كما يقام خلال فعاليات الأولمبياد لقاء حواري مع وزير الشباب والرياضة وشباب المحافظات الحدودية وأعضاء برلماني الشباب والطلائع ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرنامج تصدوا معنا وبرنامج الحوار الوطني.

بالإضافة إلي ختام دوري المصالح الحكومية, أنشطة اتحاد الرياضة المدرسية واتحاد اللياقة البدنية, دوري الأحياء والأندية والساحات الشعبية, وتنفيذ فعاليات الدورة التدريبية "لياقتي مهارتي".

يذكر انه شارك في فعاليات التصفيات التمهيدية من الأولمبياد ٨٤٦١٥ مشاركا، يمثلون ٧٥٦٨٠ لاعباً ولاعبةً، ٨٩٣٥ مدرباً ومدربةً، ٩٠٦٨ فريق رياضي.

كانت بعثة محافظة جنوب سيناء، التي تضم لاعبين ومدربين للفرق المشاركة في التصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية، قد انطلقت أول أمس، متجهة إلى مرسى مطروح، بحضور محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، و أحمد مسعد وكيل المديرية حيث تجمع اللاعبين داخل الاستاد الرياضي بطور سيناء .

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