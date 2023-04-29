تشاهدون اليوم.. الرجاء يستضيف الأهلي.. ريال مدريد يواجه ألميريا.. روما يصطدم بـ "ميلان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 29 إبريل 2023 ، على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا

3:00 ماميلودي صن داونز : شباب رياضي بلوزداد

10:00 الترجي الرياضي : شبيبة القبائل

10:00 الرجاء الرياضي : الأهلي

الدوري الإنجليزي الممتاز

1:30 كريستال بالاس : وست هام يونايتد

4:00 برينتفورد : نوتينجهام فورست

4:00 برايتون : وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

4:15 إلتشي : رايو فاليكانو

6:30 ريال مدريد : ألميريا

9:00 برشلونة : ريال بيتيس

الدوري الإيطالي

6:00 روما : ميلان

8:45 تورينو : أتلانتا

الدوري الألماني

3:30 لايبزيج : هوفنهايم

3:30 يونيون برلين : باير ليفركوزن

3:30 كولن : فرايبورج

3:30 آينتراخت فرانكفورت : أوجسبورج

3:30 شتوتجارت : بوروسيا مونشنجلادباخ

6:30 شالكه 04 : فيردر بريمن

الدوري الفرنسي

5:00 ليل : اجاكسيو

كأس فرنسا

نانت : تولوز

دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي : اوراوا ريد دياموندز الياباني