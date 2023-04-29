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السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الرجاء يستضيف الأهلي.. ريال مدريد يواجه ألميريا.. روما يصطدم بـ "ميلان"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 29 إبريل 2023 ، على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا
3:00 ماميلودي صن داونز : شباب رياضي بلوزداد
10:00 الترجي الرياضي : شبيبة القبائل
10:00 الرجاء الرياضي : الأهلي

الدوري الإنجليزي الممتاز
1:30 كريستال بالاس : وست هام يونايتد
4:00 برينتفورد : نوتينجهام فورست
4:00 برايتون : وولفرهامبتون

الدوري الإسباني
4:15 إلتشي : رايو فاليكانو
6:30 ريال مدريد : ألميريا
9:00 برشلونة : ريال بيتيس

الدوري الإيطالي
6:00 روما : ميلان
8:45 تورينو : أتلانتا

الدوري الألماني
3:30 لايبزيج : هوفنهايم
3:30 يونيون برلين : باير ليفركوزن
3:30 كولن : فرايبورج
3:30 آينتراخت فرانكفورت : أوجسبورج
3:30 شتوتجارت : بوروسيا مونشنجلادباخ
6:30 شالكه 04 : فيردر بريمن

الدوري الفرنسي 
5:00 ليل : اجاكسيو

كأس فرنسا
نانت : تولوز

دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي : اوراوا ريد دياموندز الياباني

دوري أبطال أفريقيا الأهلى برشلونة نانت