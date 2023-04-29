اتحاد الغرف التجارية يستضيف منتدى الأعمال المصري النمساوي

على هامش زيارة كارل نيهامر المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، وتحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، نظم اتحادي الغرف التجارية المصرية والنمساوية منتدى الاعمال المصرى النمساوى بحضور أكثر 80 من الرؤساء التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات العاملة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والمياه والصرف الصحى والهيدروجين الأخصر والبترول والغاز والصناعات الهندسية والصحة والدواء، والزراعة، والتكنولوجيا، والسكك الحديدية والنقل من الجانبين.

ورحب الدكتور علاء عز امين عام اتحادي الغرف المصرية والاورومتوسطية بالوفد ثم قام بتقديم عرض عن الوضع الاقتصادى في مصر وما تم من تيسير لمناخ ادائ الاعمال مثل الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة، والثورة التشريعية والاجرائية، وفرص الاستثمار في الصناعة والزراعة والمزارع السمكية والكهرباء والغاز والبترول والنقل البحرى والسككى والنهرى والبرى، حيث اكد انه بخلاف فرص التعاون الثنائى، فالفرصة اكبر لمضاعفة التبادل التجارى من خلال التصنيع المشترك في مصر من اجل التصدير لمناطق التجارة الحرة التي تتضمن اكثر من 3 مليار مستهلك في افريقيا والوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا وتركيا والولايات المتحدة وبالتالي نرفع حجم صادراتنا سويا، هذا بخلاف استخدام مصر كمركز لوجيستي للولوج لتلك الأسواق مستغلين وسائل النقل متعدد الوسائط الحديثة والمراكز اللوجستية المصرية خاصة في محور قناة السويس، كما عرض الاليات التمويلية المتاحة من البنوك والصناديق الإنمائية سواء للاستثمار او التجارة والتي تتجاوز 22 مليار يورو سنويا.

وأكدت السيدة كارمن جوبي، امين عام ونائبة رئيس اتحاد الغرف النمساوية على أهمية الشراكة مع مصر ليس فقط للسوق المصرى الذى يتجاوز 100 مليون مستهلك ولكن للدخول الى أسواق افريقيا والوطن العربى، وانه لابد من العمل على زيادة حجم التبادل التجارى الحالي الذى قرب من 400 مليون دولار وهو رقم ضئيل بالنسبة لإمكانيات الدولتين، وبالمثل لابد من زيادة الاستثمارات المشتركة والتي بلغت الاستثمارات النمساوية في مصر بلغت حوالى 27 مليون دولار ، من خلال 173 شركة في مختلف القطاعات مثل الصناعات الكيماوية، والنقل، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والأدوية، وبعضها يعمل في مصر منذ أكثر من مائة عام.

وقدم الدكتور إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد الخالق نائبً رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج عرض عن الفرص الاستثمارية والحوافز والمميزات التنافسية التي تقدمها الهيئة فى مجالات الصناعة والهيدروجين الأخضر، وكذا في مجالات الموانئ والنقل واستخدام المحور كمركز لوجيستي عالمى.

وعقب المنتدى تم عقد أكثر من 300 لقاء ثنائى بين الشركات من الجانبين وكذا مع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والتمثيل التجارى، وهيئة الاستثمار لتباحث فرص الاستثمار في مصر والدخول المشترك في مشروعات بنية تحتيه في افريقيا والوطن العربى.

كما تم عقد اجتماع بين الاتحادين لوضع خطة عمل لضمان دعم الشراكات التي نشأت اثناء المنتدى، وكذا تعظيم المشاركة في المؤتمرات والمعارض من الجانبين بدئا بمنتدى النمسا للاستثمار في 20 يونيو القادم حيث ستكون مصر ضيف الشرف، وكذا تعظيم مشاركة الشركات النمساوية في لقاءات منتدى الاستثمار الأوروبي "يوروبارتيناريات" بالقاهرة في سبتمبر القادم والذى سيجمع أكثر من 1000 من قيادات الشركات الأوروبية مع نظرائهم المصريين بهدف تنمية الاستثمارات في مصر من اجل التصدير وذلك بدعم من الاتحاد الاوروبى