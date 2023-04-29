"باحثين فنون تطبيقية" يحصدون جوائز أفضل رسائل قابلة للتطبيق من مكتب تايكو جامعة حلوان

فاز شباب الباحثين من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه قابلة للتطبيق.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتورة شهيرة ماهر مدير مكتب دعم الابتكار و نقل و تسويق التكنولوجيا بالجامعة.

فاز بالمركز الأول أفضل رسالة دكتوراه قابلة للتطبيق مناصفة بين كل من د/ مها أمين شعبان - المدرس بقسم الطباعة والنشر والتغليف بكليه الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت عنوان "إدارة تصميم التغليف بما يتوافق مع التطور التكنولوجى لإنتاج عبوات المنتجات الزراعية المصرية" تحت إشراف د/ خالد طلعت يوسف -د/ نها عبد الله عبد المحسن، وبين د/ اسراء محمود عبد القادر – دارسة دكتوراة بقسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمدرس بقسم هندسة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية- جامعة بدر تحت عنوان" تأثير استخدام تقنية التصفير للألياف البلاستيكية الحرارية في تصنيع و تحسين الأداء النهائي لدعامات الأسنان" تحت اشراف د/ أحمد سالمان - د/ جيرومو روس - أستاذ ورئيس الهندسة المدنية بجامعة غرناطة -د/ خالد منصور -د/ سلمي فتحي - أستاذ مساعد بكلية طب الفم و الاسنان - جامعة الزقازيق.

وفاز بالمركز الاول أفضل رسالة ماجستير قابلة للتطبيق م أحمد ابراهيم عمارة – دارس الماجستير بقسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والمدرس المساعد بقسم هندسة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة بدر

تحت عنوان " تحسين الأداء الوظيفي لأقمشة الاحرام الوبرية" تحت اشراف د/ محمد عبد الجواد عبد الفتاح د/ ايمان أبوطالب.