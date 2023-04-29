حلا شيحة: قرار الحجاب ليس له علاقة بأشخاص

شاركت الفنانة حلا شيحة ليلة أمس عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " بفيديو من أحد الأماكن العامة، وكان أحدهم يحاول أن يلتقط لها صورا إلا أنها لن تستطيع التركيز لأنها كانت تضحك بشدة، وكتبت تعليق "ضحك، عايزة أركز قلبت بضحك" .

ودائماً تأتي التعليقات من المتابعين على شكل انتقادات وتساؤلات عن سبب خلع الحجاب وما هو السبب الذي جعلها مترددة أكثر من مرة في قراراتها.

وبسؤال أحد المتابعين، قائلاً: "هو ليه الحجاب عندك او الطرحة مرتبط بأشخاص"، حلا ردت على التعليق بقولها: "لا مش صحيح".

ومازالت الفنانة هلا شيحة تحظى على نفس التعليقات من انتقادات وتساؤلات منذ أن قررت خلع الحجاب والبدء في محتوى جديد على إنستغرام.