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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حلا شيحة: قرار الحجاب ليس له علاقة بأشخاص

الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة
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شاركت الفنانة حلا شيحة ليلة أمس عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " بفيديو من أحد الأماكن العامة، وكان أحدهم يحاول أن يلتقط لها صورا إلا أنها لن تستطيع التركيز لأنها كانت تضحك بشدة، وكتبت تعليق "ضحك، عايزة أركز قلبت بضحك" .

 ودائماً تأتي التعليقات من المتابعين على شكل انتقادات وتساؤلات عن سبب خلع الحجاب وما هو السبب الذي جعلها مترددة أكثر من مرة في قراراتها.

وبسؤال أحد المتابعين، قائلاً: "هو ليه الحجاب عندك او الطرحة مرتبط بأشخاص"، حلا ردت على التعليق بقولها: "لا مش صحيح".

ومازالت الفنانة هلا شيحة تحظى على نفس التعليقات من انتقادات وتساؤلات منذ أن قررت خلع الحجاب والبدء في محتوى جديد على إنستغرام. 

حلا شيحة قرار الحجاب ليس له علاقة بأشخاص الفنانة حلا شيحة