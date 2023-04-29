أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى أكثر من 190 ألف جندي

السبت 29/أبريل/2023 - 09:32 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /السبت/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 190 ألفا و40 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 .

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و697 دبابة و7 آلاف و184 من المركبات المدرعة و2908 من النظم المدفعية و543 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و294 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و836 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 355 من المعدات الخاصة".

من جهتها، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/ أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 48 هجومَا روسيَا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في مناطق باخموت وأفدييفكا ومارينكا وليمان.

وأضافت الهيئة - حسبما نقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذت القوات الروسية 48 هجوما، لا تزال باخموت ومارينكا في بؤرة الأعمال الهجومية، جنودنا يتولون الدفاع بشجاعة، وقد شنت قوات الدفاع خمس غارات جوية استهدفت المناطق التي يتركز فيها الروس، فيما أصابت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية أربعة مواقع قيادة ومستودعا للذخيرة.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن القوات الروسية قصفت المنشآت والمباني باستخدام الصواريخ؛ مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين صفوف المدنيين.

من ناحيتها، أشارت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، إلى أن القوات الروسية قصفت خيرسون 33 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح رئيس الإدارة أولكسندر بروكودين، أن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ 177 قذيفة، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، مبينا أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة والدبابات وطائرات بدون طيار في مهاجمة المنطقة، لافتا إلى أنه تم إجلاء 73 شخصا من المناطق التي تم تحريرها من روسيا في خيرسون.

في المقابل، أفاد المكتب التمثيلي لإقليم دونيتسك في "المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية"، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 47 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 259 قذيفة وصاروخا، متسببة في مقتل 9 مدنيين وإصابة 17 آخرين.

وأوضح المكتب - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن المدفعية استهدفت محور جورلوفكا بـ 21 عملية قصف بقذائف من عيار 155 ملم، وعلى محور ياسينافاتا، استهدفت المدفعية بقذائف من عيار 155 و152 و122 ملم بـ 5 عمليات قصف، وعلى محور فولنوفاخسكي، هناك خمس قذائف مدفعية 155 و152 و122 ملم".

من جهته، أكد محافظ مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، اشتعال النيران في خزان وقود في منطقة خليج القوزاق بالمدينة التي تقع في شبه جزيرة القرم، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وقال رازفوجايف:"إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق قد يكون ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة، مشيرا إلى أن المنشآت المدنية آمنة، موضحا أن مساحة الحريق تبلغ نحو ألف متر مربع، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة وتعمل فرق الإطفاء على إخماده.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها دمرت 3 نقاط إسناد تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أوجليدار جنوب غربي دونيتسك؛ ما أسفر عن مقتل 15 جنديا أوكرانيا.

وأضافت الدفاع الروسية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت ـ أن قواتها تمكنت من استهداف أحد مواقع مقاتلي كتيبة آزوف شمال دونيتسك.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الجمعة مقتل 50 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط محاولة إيصال تعزيزات أوكرانية في مدينة دونيتسك.