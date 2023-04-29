الإثنين.. "ديوان العرب" تحتفى برموز الثقافة العربية وتوزع جوائز القصة القصيرة للطفل

تحتفل مجلة ديوان العرب الإلكترونية فى الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين القادم 1 مايو أيار 2023 بقاعة الاحتفالات بحزب التجمع، بتوزيع جوائز الدورة التاسعة من مسابقاتها الأدبية التى تم تخصيصها هذا العام فى مجال أدب الكتابة للطفل – القصة القصيرة، والذى يتزامن مع احتفال المجلة بمرور ربع قرن على تأسيسها فى شهر يوليو من عام 1998.

كما يتضمن الاحتفال تقليدا عريقا لتكريم رموز الثقافة العربية، حيث سيتم هذا العام الاحتفال بتكريم 4 من رموز الثقافة العربية المبدعين هم الروائى والقاص والصحفى محمد جبريل، والفيلسوف والمفكر والشاعر والناقد. حسن طلب، والكاتبة الروائية والباحثة والمترجمة د. سهير المصادفة، والكاتب والقاص السورى إبراهيم صموئيل، فى بادرة شكر وتقدير لما بذلوه ويبذلونه من جهد متميز فى خدمة الثقافة العربية والعالمية والتوعية بقضايا أمتنا العربية.

وشهدت دورة المسابقة لهذا العام إقبالا قياسيا بإجمالى 327 مشاركا ومشاركة من 15 دولة عربية، وكانت المشاركات الأكبر من نصيب مصر بإجمالى 146 مشاركا ومشاركة بنسبة 44.6 وكانت نسبة المشاركين الذكور 61 % بإجمالى 129 198 مشاركة، مقابل الإناث بنسبة 39 % بإجمالى 129 مشاركة، أما متوسط أعمار المشاركين فكان 43 عاما حيث كان أكبر المتسابقين سنا يبلغ من العمر 87 عاما وأصغر متسابق فى عمر السبعة أعوام.

يرأس تحرير مجلة ديوان العرب الشاعر والروائى الفلسطينى عادل سالم، ويضم مجلسها الاستشارى د. الناقد والباحث الأكاديمى د. صلاح السروى من مصر، ود. مصطفى يعلى، أستاذ الأدب العربي بجامعة ابن طفيل بالمغرب، والدكتور أحمد زياد محبك، أستاذ الأدب العربى بجامعة حلب، والدكتورة نجمة حبيب أستاذة الأدب العربي بجامعة سيدنى بأستراليا، والقاص المصرى د. أحمد الخميسي.

تصدر مجلة ديوان إلكترونيا، وتعمل بجهود ذاتية وتطوعية من أعضاء مجلس التحرير والمجلس الاستشارى، وتدعو كافة المهتمين بالشأن الثقافى للمشاركة فى احتفالها ودعم جهودها فى تكريم الرموز الثقافية البارزة، وإبراز الدعم والتقدير لإبداعاتهم.