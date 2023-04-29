التحفظ على خمس رسائل أغذية لحين فحصها في ثلاجات دمياط

شنت مديرية الصحة في محافظة دمياط، حملات مكثفة تستهدف الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورةفى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وبناءاً علي التعليمات المشددة من الدكتورالسيدعبد الجواد وكيل وزارة الصحة .

وقامت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مراقبة الأغذية بادارة دمياط تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام الطب الوقائي بحملة مرور مفاجئةاليوم السبت، على المخازن والثلاجات التى يتم تخزين رسائل المواد الغذائية المستوردة وذلك للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات الصحية واجراء التحفظ الصحى على عدد من الرسائل والتاكد من الاصناف والاعداد ومطابقتها للبيان الوارد من ميناء الوصول وكذلك التاكد من جودة وسلامة التخزين وذلك على النحو التالي:

تم اجراء التحفظ الصحى على رسالة فول صحيح منشا ليتوانيا بوزن 500طن،ورسالة حبار وماكريل مجمد بعدد 1375كرتونة بوزن26طن،ورسالة حبارواخطبوط منشا اليمن بعدد 1123كرتونة بوزن28طن، ورسالة سمسم خام منشا تشاد بعدد 3900 شيكارة بوزن 200طن، ورسالة حبار مجمد منشا اليمن بعدد2591كرتونة بوزن 29 طن بإجمالى عدد خمسة رسائل وقد تم تجميعها بالجمع الاحمر واخذ التعهدات بعدم التصرف فيها الابعد ورود شهادات المطابقة.

واستقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ،بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29601 طن تشمل : 3000 طن كسب صويا و 50 طن يوريا و 10050 طن علف و 3775 طن رمل و 426 طن بصل و 12300 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20716 طن تشمل : 2415 طن أرز معبأ و 200 طن مولاس و 1970 طن حديد و 7595 طن ابلاكاش و 5994 طن ذرة و 5000 طن قمح و 300 طن بازلاء و 1827 طن خشب زان و 1320 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 425 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 695 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 270 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1946 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179795 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122574 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2607 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4762 شاحنة .